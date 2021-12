Empreendedor baiano lança livro sobre mercado de investimento tradicional e alternativo

Com mais de 15 anos de experiência no mercado, Felipe Souto, CEO e fundador da Bloxs Investimentos, plataforma pioneira em investimentos alternativos no Brasil, realiza nesta segunda-feira, 21, o pré-lançamento do seu primeiro livro "Investidor de Sucesso 4.0 – Do Tradicional ao Alternativo", pela Editora Antifrágil. O evento será no Hub Salvador, na capital baiana.

Trazendo tópicos importantes para melhor entendimento do setor financeiro e das fintechs de investimento com aplicações mais rentáveis, o livro irá abordar, ao longo das suas quase 300 páginas, tanto os investimentos tradicionais quanto os alternativos com uma linguagem simples e didática que irá possibilitar que o investidor tenha clareza e ampla compreensão sobre o assunto.

Além disso, Souto mostra também como aumentar a sua rentabilidade na escolha de bons investimentos, proteção de portfólio com ativos alternativos, com ênfase nas fintechs de investimento e suas novas formas de investir como crowdfunding, p2p lending, tokens, ativos judiciais, dentre outros tipos que já estão disponíveis.

De acordo com o autor, pouco tem se falado sobre a diversidade e oportunidades que o mercado de investimentos oferece, tanto em relação ao modelo tradicional quanto ao alternativo. Ele reforça que há diversas áreas que são consideradas altamente lucrativas para se investir e que estão ligadas a projetos específicos da economia real, podendo o investidor comum participar destas oportunidades através de operações de dívida ou se tornando sócios dos negócios.

“Esse livro é resultado de todo conhecimento que acumulei ao longo da minha carreira no mercado financeiro. Poder mostrar um pouco sobre as experiências que adquiri com a minha participação ativa no processo de desbancarização dos investimentos financeiros na antiga FuturaInvest DTVM e das conquistas mais recentes a frente da Bloxs, por exemplo, é extremamente gratificante. Quero poder auxiliar outras pessoas a abrirem sua cabeça para as novas modalidades de investimento existentes. Poucas pessoas sabem que hoje é possível investir em precatórios, ser sócio de uma fazenda de gado, ter uma fatia em uma clínica, tudo isso 100% online e regulado pela CVM. Tenho certeza de que depois dessa leitura, as pessoas irão entender melhor o momento em que estamos e terão mais sucesso em seus investimentos”, aponta Felipe.

Em casa

A escolha da cidade para realizar o pré-lançamento do seu primeiro livro se deu porque boa parte da trajetória do empreendedor se deu em Salvador, desde a fundação de sua primeira empresa de investimentos em 2003, a FuturaInvest DTVM, vendida para a Azimut em 2016, até a criação da sua nova empreitada, a fintech Bloxs Investimentos Alternativos. “A Bloxs é uma startup baiana. Nada mais justo do que fazer o pré-lançamento em casa. Temos muito orgulho da nossa baianidade e, por isso, temos a audaciosa missão de nos tornarmos a primeira fintech unicórnio da Bahia.”, diz o empresário.

