Emplacamento veicular padrão Mercosul começa na Bahia no dia 26

Começa na próxima quarta-feira, 26, o prazo para a implantação de placa veicular padrão Mercosul, realizado pelo Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA). O início do serviço, que deveria ocorrer na segunda, 24, por determinação do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), foi adiado em função do ponto facultativo nas repartições públicas do estado.

Segundo informações do Detran, será necessário suspender os serviços relacionados a emplacamento nesta sexta, 21, às 12h. Até este horário, os processos abertos e com taxas pagas serão finalizados seguindo o modelo atual de placa.

O atendimento será retomado às 8h do dia 26, já com o padrão Mercosul, obrigatório para veículos novos e nos casos de transferência de propriedade e estado, mudança de município de categoria e troca e placas atuais danificadas.

O órgão estadual de trânsito recomenda que os usuários solicitem aos estampadores a produção das placas, considerando o dia 21 como data limite. Se o pedido acontecer após o prazo, será necessário fazer o emplacamento Mercosul, sem custo adicional. “No caso de processo aberto, taxa paga e placa atual já confeccionada, o cidadão deve se dirigir rapidamente ao Detran para concluir o serviço até a manhã desta sexta-feira, para evitar despesas com a nova identificação veicular”, informou o Detran.

Mais informações estão disponíveis no site do Denatran ou pelo telefone (71) 3116-4206.

