Emissão de RG fica suspensa até o feriado de Tiradentes

O Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) vai suspender a emissão de carteiras de identidade (RG) em todo o Estado da Bahia a partir das 18h desta quinta-feira, 16. A interrupção do serviço segue até a terça-feira, 21, feriado de Tiradentes.

A medida é necessária para realizar ajustes nas instalações do prédio do Centro de Processamento de Dados (CPD) do Departamento de Polícia Técnica. O Instituto de Identificação Pedro Mello (IIPM) pretende conferir mais segurança ao ambiente do Sistema de Identificação por Impressões Digitais Automatizado da Bahia (Siida).

Será mantida a entrega de documentos prevista para estas datas. O serviço para emissão da carteira de identidade será retomado normalmente no dia 22 de abril, quarta-feira.

