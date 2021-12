Emenda 66 fez o número de separações aumentar

O professor da Universidade Federal da Bahia (Ufba), Pablo Stolze, especialista em direito civil, falou sobre o crescimento do número de divórcios no País.

Por que houve aumento no número de divórcios no Brasil?

Não tenho dúvida de que a Emenda 66, de 2010, que acabou com o prazo do divórcio no Brasil, fez com que estes números aumentassem.

Por quê?

Se fizermos uma análise perceberemos que o [pedido] de divórcio no Brasil cresceu nas últimas décadas, mas o aumento considerável se deu, principalmente, após a emenda.

O que mudou?

Antes para a pessoa se divorciar tinha que aguardar prazos. Em regra, o prazo era de dois anos. Eu digo em regra por que havia dois tipos de divórcios. O divórcio que o brasileiro mais usava era o chamado divórcio direto, aquele que a pessoa tinha que esperar dois anos.

Costumamos ouvir sobre a falência da instituição família. O que o senhor acha?

Não acredito. O número de casamentos aumentou também. O crescimento de divórcios se dá não só pelo aumento no número de casamentos, mas, sobretudo, por causa da emenda.

Na sua opinião, a emenda atende anseios da sociedade brasileira?

O legislador percebeu a necessidade da sociedade. Foi uma percepção do que a sociedade queria. É muito fácil para quem nunca passou por um casamento falido acreditar que seja bom o prazo para o divórcio. Quem está sofrendo dentro do casamento é que consegue entender a importância desta emenda.

