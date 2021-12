Embriagada, mulher põe fogo em apartamento com os filhos dentro

Uma mulher, identificada pelo prenome "Mari", colocou fogo no próprio apartamento com os dois filhos dentro, na madrugada desta quinta-feira, 12, em Simões Filho, Região Metropolitana de Salvador (RMS).

De acordo com informações do site Mapele News, a moradora do imóvel, localizado no bloco 33 do Condomínio Preto Velho, teria iniciado o incêndio por volta das 2h . As crianças foram resgatadas por vizinhos.

Após o fogo ser controlado pelos moradores do local, a jovem ainda tentou reiniciar as chamas, mas acabou sendo imobilizada. Segundo moradores, a causadora do incêndio estaria embriagada.

