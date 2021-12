Embasa identifica mais de 4 mil fraudes no consumo de água

Em quatro meses a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) identificou 4.704 casos de fraude no consumo de águas. Os casos foram registrados em 4 meses de trabalho em seis cidades baianas.

A ação da empresa aconteceu desde maio em Salvador, Camaçari, Dias D'Ávila, Feira de Santana, Conceição do Coité e Serrinha. Em todos os casos a Embasa aplicou multa quando necessário, assim como levantou os débitos do imóvel em relação ao não pagamento de contas de água e/ou esgoto.

Dos casos identificados, 1.340 (29%) já regularizaram a situação junto à empresa e o restante será objeto de análise para novo acompanhamento e procedimento de cobrança.

De acordo com o gerente de Cobrança, Victor Mota, a Embasa vai continuar o trabalho nestas cidades e expandir para outras. "A fraude no consumo de água tratada é uma prática que promove o desperdício e prejudica a coletividade que paga sua conta em dia. A intenção da Embasa, com essa operação, é retirar a fraude e oferecer boas condições para a regularização. Alguns consumidores têm se mostrado favoráveis a quitar seus débitos e legalizar sua ligação de água", disse Victor em nota enviada pela empresa.

Desperdício



De acordo com a Embasa, em 2014, as ações fraudulentas foram responsáveis pelo desvio de mais de 2,1 bilhões de litros de água por mês em Salvador e Região Metropolitana. Em 2011, esse número era de 1,3 bilhão. Os 137,6 mil casos de suspeitas de fraudes resultam em prejuízo da ordem dos R$ 121,7 milhões, decorrente do volume de água não faturado.

Ainda segundo a empresa, a estimativa é que a perda seja ainda maior, já que nem toda a ligação fraudulenta é descoberta, mesmo com uma rotina de fiscalizações periódicas.

Na capital baiana, a Embasa fornece uma média de 13,6 mil litros de água por ligação, mensalmente. Em regiões da cidade onde se detecta uma grande incidência de fraudes, é fornecido mais do que o dobro desse volume, fato que comprova o elevado desperdício provocado pelas ligações irregulares.

Cobrança

A Embasa informa que se o usuário do serviço de abastecimento de água prestado pela empresa consome até a faixa mínima, que é de 10 mil litros por mês, ele vai pagar uma tarifa reduzida com um valor, por metro cúbico, cerca de 70% mais barato do que o metro cúbico cobrado na faixa de consumo imediatamente superior, de 11 a 15 metros cúbicos.

adblock ativo