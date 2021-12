Embasa encontra gato de água em condomínio de luxo

Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) flagra gato de água em condomínio de alto padrão na praia de Guarajuba, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). A ação aconteceu ainda no mês de abril, mas só foi divulgada nesta quarta-feira, 4, pela Embasa.

De acordo com a empresa, as ligações irregulares estavam sendo utilizadas para abastecer o clube e área de convivência do condomínio.

A retirada das ligações irregulares contou com a presença de perito da Polícia Civil (Foto: Divulgação | Embasa)

A Embasa informa ainda que após a realização de testes ficou comprovada a irregularidade. Representantes da empresa registraram boletim de ocorrência na 33ª Delegacia Territorial (DT) de Monto Gordo.

"Na ocasião, solicitamos a realização de perícia técnica a fim de levantar as evidências da fraude, para a fundamentação jurídica do processo que será aberto contra os responsáveis", explicou por meio de nota a gerente da unidade regional de Camaçari, Janaína Santos.

A Embasa ainda está efetuando os cálculos para estimar a quantidade de água que foi desviada e definir a multa a ser aplicada ao empreendimento. A retirada das ligações irregulares contou com a presença de perito da Polícia Civil (PC).

A empresa informa ainda que qualquer intervenção no hidrômetro e na rede da Embasa com o intuito de furtar água é crime e o infrator está sujeito ao cumprimento das penalidades previstas na legislação vigente. O usuário que estiver nessa situação deve procurar um ponto de atendimento da Embasa e regularizar sua ligação, evitando problemas e corte no abastecimento do imóvel. Atualmente, a empresa conta com 40 equipes de campo somente nas unidades da capital e região metropolitana, responsáveis por mais de 200 verificações deste tipo todos os dias.

