Embasa diminui oferta de água em Itaparica

Antes mesmo do início oficial do verão, próxima segunda-feira, 21, moradores e visitantes de Itaparica (Grande Salvador) já sofrem consequências da falta de chuvas e altas temperaturas.

Por conta da redução do nível da barragem do rio Tapera (que abastece municípios de Vera Cruz e Itaparica), a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) reduziu em cerca de 10% o abastecimento.

Nesta época do ano, normalmente a empresa disponibiliza entre 22 mil e 24 mil metros cúbicos de água por dia. Contudo, devido à ausência de chuvas desde agosto - e a consequente redução do nível do reservatório - o abastecimento foi reduzido para 19 mil metros cúbicos/dia.

A barragem está com cerca de 90% da capacidade. Entretanto, tem diminuído entre dois e três centímetros diariamente, o que preocupa a empresa, que não descarta um possível racionamento, caso esta queda abrupta de nível continue.

Segundo o superintendente de Operação Sul da Embasa, Cláudio Fontes, há risco, inclusive, de que falte água durante o Carnaval, quando o movimento na ilha cresce bastante.

O reservatório está com 14,3 metros - o máximo é de 15,6, enquanto o mínimo para manter o abastecimento é de 9,4 metros.

A situação está afetando a rotina dos moradores e visitantes da ilha. Na casa do estudante Antônio Jorge Oliveira, 41, a água tem chegado de maneira irregular ao longo do dia.

"Pela manhã, o abastecimento é normal, mas pela tarde sempre falta. Às vezes, temos água um dia e no outro, não", relata ele, que mora na Gameleira, no município de Itaparica.

O mesmo acontece na casa da comerciária Rosângela Morais, 40, em Bom Despacho. "Aqui só cai pela manhã. Todos os anos, durante o verão, é assim, falta água sempre", diz ela, que trabalha em um supermercado. Rosângela conta que a procura por galões de água mineral no estabelecimento tem aumentado nos últimos dias

Barragem do rio Tapera, em Jaguaripe, sofre evaporação intensa, devido às altas temperaturas e falta de chuva

Precaução

Cláudio Fontes diz que a redução no abastecimento é uma medida preventiva, para evitar o que aconteceu na ilha em 2013, quando a água da barragem chegou ao nível de 10,7 metros (pouco mais de um metro acima do mínimo) e a empresa realizou um racionamento.

"Já nos reunimos com os prefeitos de Vera Cruz e Itaparica, além de vereadores e líderes comunitários. Precisamos do apoio de todos, visando ao uso racional", diz.

Além da ausência de chuvas, a forte insolação tem intensificado a evaporação da água da barragem. No período de baixa estação, segundo Fontes, a distribuição diária é de cerca de 16 mil metros cúbicos por dia.

Água em baldes

Diante da redução de oferta de água na Ilha de Itaparica, e a ameaça de racionamento, moradores estão acumulando água em baldes e reservatórios para não ficar sem o líquido.

"Aqui em casa, sabemos que às vezes vai faltar. Então, aproveitamos quando temos água e guardamos em baldes para usar nos dias de falta", revela o porteiro Carlos Antônio Silva, 53.

O motorista Antônio Ribeiro, 55, instalou um reservatório em casa. "Semana passada, ficamos três dias sem água e usamos a que estava no tanque", conta.

A prefeitura de Itaparica fará campanha de conscientização do uso responsável da água. "Contamos com o apoio da população para ações simples como não deixar a torneira aberta enquanto escova os dentes, tomar banho mais rápido e verificar se existem vazamentos na casa", afirmou o prefeito Raimundo da Hora.

Suspensão

A Embasa informa que, nesta terça-feira, 14, programa suspender o fornecimento de água em Itaparica e Vera Cruz para realizar reparo em vazamento na adutora que atende a ilha.

A conclusão está prevista para as 23h. A completa regularização se dará em até 48 horas após o término, conforme a empresa.

adblock ativo