Embarque do ferry está sem fila nesta tarde

Após uma manhã com filas, o embarque no terminal de São Joaquim do ferryboat está tranquilo e sem filas na tarde deste domingo, 13.

De acordo com a Internacional Travessias Salvador, empresa que administra o sistema, quatro embarcações realizam a travessia entre a capital baiana e a Ilha de Itaparica, de hora em hora.

A empresa informa ainda que dois feries estão reservados para as viagens extras, se tiver aumento da demanda, mas a expectativa é que o maior volume aconteça apenas no retorno do feriado, na terça-feira, 15, em Bom Despacho, na Ilha de Itaparica.

