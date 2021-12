Embarcação particular naufraga perto de Morro de São Paulo

Uma embarcação que seguia para Morro de São Paulo, no Baixo Sul da Bahia, naufragou na manhã desta quinta-feira, 2, a cerca de 10 km de Morro. De acordo com a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), trata-se de uma lancha particular.

Informações iniciais apontam que a lancha estava com oito ocupantes, que utilizavam coletes salva-vidas e aguardaram por socorro no mar. O Grupamento Aéreo da Polícia Militar (Graer) foi acionado para fazer o resgate das vítimas. Ninguém ficou ferido.

O Portal A TARDE tentou contato com a Capitania dos Portos para saber mais informações sobre o naufrágio, mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem.

Acidente ocorreu a cerca de 10 km de Morro de São Paulo (Foto: Cidadão Repórter | Via WhatsApp)

