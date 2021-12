Embarcação com cinco tripulantes fica à deriva no Porto de Ilhéus

Uma embarcação pesqueira com cinco tripulantes ficou à deriva no início da tarde desta sexta-feira, 19, no Porto de Ilhéus, localizado no município de Ilhéus (distante a 462 km de Salvador), no sul da Bahia. O incidente foi registrado por volta de 12h na Delegacia da Capitania dos Portos (DelIlheus).

De acordo com a Marinha do Brasil (MB), o barco “Livia V” estava amarrado em uma âncora a 55 km da costa de Belmonte (a 695 km de da capital baiana), também no sul do estado. No entanto, as cordas em que a embarcação estava presa se rompeu e deixou à deriva. Eles até tentaram dar partida no motor, mas não conseguiram.

A DelIlheus deslocou uma equipe para iniciar as buscas, que incluem ainda o apoio da comunidade náutica local e a participação da Corveta “Caboclo", navio da Marinha que estava atracado no Porto de Ilhéus. Até a publicação deste reportagem, a embarcação ainda não havia sido encontrada.

