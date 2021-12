Em visita ao interior, ACM Neto critica “pouca atenção” à questão hídrica na Bahia

O presidente nacional do Democratas, ACM Neto, visitou neste sábado, 12, um projeto de irrigação em Guanambi e criticou o governo do estado pelo que chamou de “pouca atenção” à questão hídrica na Bahia. Segundo ele, no interior do estado, há uma reivindicação por mais acesso à água para garantir a produção.

“Quando a gente chega no interior há sempre essa reivindicação de água, de recurso hídrico, acesso à água para para garantir o plantio. A gente, infelizmente, viu nesses últimos anos a pouca atenção por parte do governo do estado em relação a essa questão que é fundamental para o desenvolvimento e para o crescimento da Bahia”, afirmou.

“A gente precisa estimular o pequeno produtor, a agricultura familiar, e o caminho é através de projetos de irrigação que permitam que essas famílias produzam e tirem o sustento a partir daí”, acrescentou o presidente nacional do Democratas, que realiza neste final de semana a segunda edição do movimento pela Bahia, no Sudoeste do estado. A primeira foi na Chapada Diamantina.

Nesta sexta-feira, 12, Neto já havia visitado a Bahia Mineração (Bamin) e as obras da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol), além da Casa Anísio Teixeira, em Caetité. Ele conversou com lideranças políticas e comunitárias, além de ouvir reivindicações das pessoas para o desenvolvimento da região.

Neste sábado, a visita foi a um projeto de irrigação em Guanambi. “Estamos aqui em Guanambi visitando o projeto que é um bom exemplo para agricultura familiar. Aqui são 10 culturas. O plantio de uva, manga, banana, mandioca, dentre outros. São 112 famílias, alcançando quase mil pessoas que hoje vivem diretamente, produzindo em pequenas áreas e, é claro, tirando o seu sustento daqui”, pontuou.

A agenda no Sudoeste conta com a presença do prefeito de Guanambi, Nilo Coelho, com os deputados federais Arthur Maia e Paulo Azi, todos do Democratas, além do ex-governador Paulo Souto e do ex-deputado Luciano Ribeiro.

