Em visita a Brasília, Rui Costa busca acelerar investimentos da China no Nordeste

O governador Rui Costa esteve na Embaixada da China, em Brasília, nesta quarta-feira, 18, para levantar detalhes de projetos que podem ser executados com chineses no Consórcio Nordeste. Representando a entidade, Rui conversou com o embaixador Yang Wanming sobre a missão internacional que o grupo de gestores do Nordeste fará à China no início de 2020.

“Além de negócios e investimentos, queremos promover parcerias na área cultural, esportiva e educacional. O Consórcio do Nordeste buscará na China a efetivação de projetos e contamos com a interlocução da Embaixada”, disse Rui ao embaixador.

Durante a reunião, Yan Wanming foi convidado para fazer uma visita à Bahia, antes da missão internacional. A expectativa é que o embaixador esteja no estado em novembro, após reunião da Cúpula do Brics (grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), marcada para 13 e 14 de novembro, em Brasília.

Wanming afirmou que gostaria de conhecer as parcerias em andamento entre a China e a Bahia. Ele disse ainda que quer construir, em conjunto, a agenda dos nove governadores nordestinos em seu país.

