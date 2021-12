Em surto, PM atira dentro de quartel, mata mulher e comete suicídio na RMS

Um policial militar de prenome Leonardo teve um surto no início da manhã deste sábado, 30, em Dias D'Ávila, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). De acordo com informações da 36ª CIPM, logo após ele assumir o plantão, por volta das 8h, colocou três colegas deitados no chão e passou a efetuar diversos disparos de arma de fogo nas paredes do quartel.

Depois de quebrar portas da unidade, o soldado fugiu a bordo do próprio veículo, levando consigo uma metralhadora CT e uma pistola .40. Pouco tempo depois se dirigiu a uma salão de beleza e matou uma mulher, ainda não identificada, que seria uma ex-namorada.

Guarnições da CIPM e do Serviço de Inteligência localizaram Leonardo em um matagal, nas imediações da Caraíba Metais. Conforme relatado pela polícia, ele incendiou o veículo e cometeu suicídio. O caso será apurado pela Polícia Civil e Corregedoria da Polícia Militar da Bahia.

