Em resposta à ação do MP, Cairu diz orientar motoristas

A prefeitura de Cairu informou, por meio de nota divulgada nesta quarta-feira, 3, que orienta os condutores de automóvel a não transitar pelas praias de Morro de São Paulo e Boipeba. A posição da administração municipal tem haver com a decisão do Ministério Público Federal, que nesta terça-feira, 2, ajuizou ação contra o município por não proibir e fiscalizar o trânsito e a permanência de veículos nas praias de Morro.

Ainda segundo a nota, a prefeitura informa que os proprietários dos veículos utilitários, que têm permissão para transitar, são orientados a utilizar a via de serviços - paralela às praias, evitando com isso, o acesso à faixa de areia. As únicas exceções são os veículos de apoio como as motocicletas utilizadas pela Polícia Militar e o serviço de recolhimento de lixo.

O município possui aproximadamente 300 veículos automotores, incluindo carros, motocicletas e tratores. O ingresso de novos automóveis só é permitido após a comprovação de interesse público, social e econômico, mediante a substituição de um antigo, informou a prefeitura.

O MPF ainda indicou a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 193/2005 e de seu regulamento, o Decreto Municipal nº 284/2006 de Cairu/BA, por estabelecer normas sobre trânsito e transporte, apoderando-se do que compete à União legislar.

Já a prefeitura de Cairu informou que a Procuradoria Geral do Município se manifestará após notificação da ação civil por parte do MPF.

