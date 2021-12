Em rebelião, detentos ateiam fogo em colchões no presídio de Ilhéus

Detentos do Presídio Ariston Cardoso, no município de Ilhéus, se rebelaram na tarde desta quinta-feira, 12, e atearam fogo em colchões para impedir uma revista surpresa da Polícia Militar.

A direção do presídio informou que as revistas nas celas são realizadas no período da manhã mas, desta vez, seriam feitas à tarde para surpreender os presos.

A rebelião começou por volta das 14h, quando os internos do módulo 2 perceberam a movimentação das tropas da PM e iniciaram a queima dos colchões, o que causou uma extensa nuvem de fumaça.

O Corpo de Bombeiros foi chamado e conseguiu controlar as chamas cerca de 1h30 após o início da rebelião.

Cerca de 60 policiais também foram deslocados e utilizaram bombas de efeito moral para controlar a ação dos detentos. Não há informações sobre feridos.

