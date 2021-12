Em protesto, moradores fecham Estrada Cia-Aeroporto

Mais uma manifestação foi registrada na manhã desta terça-feira, 9, desta vez na BA-526, conhecida como Estrada Cia-Aeroporto.

Um grupo de moradores de Bairro Novo fechou a via com objetos de madeira e metal e impediu a passagem dos motoristas que trafegavam do aeroporto em direção ao Centro de Abastecimento da Bahia (Ceasa), em Simões Filho.

Eles protestam contra um atropelamento ocorrido na rodovia. Na última ação realizada no local, os manifestantes reivindicavam a construção de uma passarela para os pedestres.

Agentes da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) estão na região e realizam a desobstrução da pista. Mais cedo, houve um momento de tensão entre os policiais e os moradores, que não queriam a liberação do trânsito.

