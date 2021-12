Em protesto, moradores da zona rural de Feira fecham terminal de ônibus

O Terminal Central de ônibus em Feira de Santana teve seu acesso bloqueado por moradores da zona rural do município, no início da manhã desta quinta-feira, 1º.

A motivação do protesto teria sido a situação das estradas dos distritos, que estariam com problemas estruturais, impedindo o fluxo normal do transporte público, segundo informações do site Acorda Cidade.

Conforme a Via Feira, associação das empresas de transporte coletivo do município, o bloqueio foi inciado por volta das 6h50 da manhã e durou cerca de uma hora, afetando a circulação dos veículos. Com isso, ônibus e passageiros se aglomeraram nas vias, e o trânsito ficou congestionado.

Após terem realizado o protesto no Terminal Central, os manifestantes se dirigiram à avenida Senhor dos Passos, nas proximidades da prefeitura, e bloquearam a passagem de carros no local.

As informações são de que o trânsito na região já foi normalizado. A Secretaria de Desenvolvimento Urbano de Feira de Santana ainda não se pronunciou sobre as reivindicações apresentadas no protesto.

Ônibus e passageiros se aglomeraram no local

