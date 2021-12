Em protesto, moradores bloqueiam trecho da BR-324

Um trecho da BR-324, que liga o município de Remanso, no interior da Bahia, à divisa do estado com o Piauí, foi bloqueado por moradores da região. A via é alvo de uma série de reclamações sobre suas condições que, segundo os manifestantes, a denúncia é feita há 20 anos, e o problema ainda não foi solucionado.

O professor Edcarlos Mendes da Silva, de 39 anos, morador de Remanso, explica que foram ignorados pelo poder público. "Essa rodovia está sem manutenção há 20 anos, se deteriorando ao extremo. Não existe mais asfalto, só buracos e muitos prejuízos materiais. Não tivemos resposta do Governo do Estado, então nos reunimos recentemente pelas redes sociais e bloqueamos a via". Os manifestantes estão no local desde as 7h de terça-feira, 16, sem previsão de saída enquanto não receberem uma resposta.

Em nota, a Superintendência de Infraestrutura de Transportes (Seinfra-SIT), responsável pelo trecho, disse que está planejando a realização de uma pavimentação, com previsão de início para o próximo semestre. Como paliativo, o órgão informou que está sendo feito o serviço de patrolamento no local, acabando com os desníveis do solo.

*sob a supervisão da editora-coordenadora Iloma Sales

