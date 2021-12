Em protesto, Índios Pataxós bloqueiam a BR-101

Cerca de 100 índios pataxós bloqueiam, desde o início da manhã desta segunda-feira, 19, a BR-101, na altura do km 794, próximo ao município de Itamaraju (distante a 751 km de Salvador). Os indígenas reivindicam melhorias no transporte, saúde e educação do povoado.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), eles alegam que a empresa contratada para realizar o transporte escolar está sem receber há sete meses, além de existir apenas dois veículos para levá-los até o Distrito Sanitário Especial de Saúde Indígena (DSEI-BA), responsável pela saúde dos índios, sendo que antes eram 14.

Ainda de acordo com a PRF, eles também contam que foram até a unidade do DSEI e encontraram diversos medicamentos vencidos. Os índios ainda afirmam que muitos moradores do povoado, incluindo crianças, morreram em decorrência da falta de remédio e de profissionais da saúde para atendê-los.

Além de todas essas reclamações, os indígenas ainda pedem a saída da coordenadora estadual do DSEI, Mônica Correia Maraba.

A TARDE tentou entrar em contato com Mônica Correia, mas não conseguimos uma resposta até a publicação desta reportagem.

