Em protesto contra calor, alunos tiram roupa na UFRB

Em protesto contra o calor nas dependências da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), estudantes do campus de Santo Antônio de Jesus (distante a 184 km de Salvador), assistiram aula na sexta-feira, 13, vestidos com trajes de praia e ainda utilizaram uma mangueira para tomar banho na instituição.

Além de reclamarem da falta de ar-condicionado e ventiladores nas salas de aula, os alunos também criticaram a falta de infraestrutura acadêmica e as obras paradas no campus.

A UFRB informou que as obras estão paradas porque as empresas responsáveis deixaram de cumprir algumas exigências. Conforme a instituição, novas licitações deverão ser realizadas, em janeiro, para conclusão das obras e implantação de climatização no campus. A previsão é de que os trabalhos sejam retomados em fevereiro.

No mesmo dia do protesto dos estudantes, estava marcado a solenidade de implantação do curso de Medicina na UFRB. No entanto, o evento foi cancelado, segundo a universidade, em razão da impossibilidade de comparecimento do representante do Ministério da Saúde que havia sido convidado.

adblock ativo