Em protesto, caminhoneiros bloqueiam trechos de rodovias baianas

Os protestos de caminhoneiros contra o aumento do preço do diesel tiveram continuidade na tarde desta quarta-feira, 23, nas rodovias baianas.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), as manifestações, iniciadas durante a manhã, seguiram na BA-526 (Estrada Cia-Aeroporto), na altura do Centro de Abastecimento (Ceasa), e na BA-093, próximo do pedágio de Simões Filho.

Os manifestantes bloquearam a faixa da direita das rodovias, permitindo a passagem de ônibus e carros de passeio pela região, mas bloqueando a circulação de veículos de carga.

Já na BR-101, na região do município de Aurelino Leal, os caminhoneiros bloquearam a pista e ateara, fogo em pneus. Este é o terceiro dia seguido de protestos nas rodovias que cortam o estado.

Protestos são contra o aumento do preço do diesel (Foto: Cidadão Repórter | Via WhatsApp)

