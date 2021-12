Em posse, prefeito de Feira diz que vacina contra covid é prioridade

O prefeito reeleito Colbert Martins Filho (MDB), assim como os 21 vereadores eleitos em Feira de Santana, foram empossados nesta sexta-feira, 01. Colbert afirmou que todos foram eleitos pela vontade soberana do povo feirense.

“Todos nós que aqui estamos foi pela vontade soberana das urnas. Chegamos aqui da mesma forma, da mesma maneira, legitimados por este povo. A democracia é isso, a prática da escolha através do voto secreto que permite a livre expressão do pensamento. A grandeza dessas eleições está aqui mostrando que todos nós estamos aqui porque fomos eleitos, então as eleições são justas e transparentes e nos trouxeram todos até aqui. Por isso nos sentimos absolutamente tranquilos porque estamos aqui pela vontade popular”, disse.

Colbert lembrou as dificuldades causada com a pandemia, e lamentou as 354 mortes já registradas no município. Colbert pediu 1 minuto de silêncio em homenagem às vítimas e em solidariedade às famílias. O prefeito afirmou que Feira de Santana está pronta para vacinar a população e avaliou sendo este o primeiro desafio da gestão.

“Feira de Santana está pronta para começar a vacina no primeiro dia. A única solução para que possamos diminuir a transmissão desse vírus”, afirmou.

O prefeito comentou também sobre a importância e o desafio sobre como vai ser o retorno das aulas da rede municipal.

adblock ativo