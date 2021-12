Em plena pandemia, CLN aumenta valor e tem pedágio mais caro na Bahia

Com a praça de pedágio mais cara da Bahia, desde o ano 2000, a CLN anuncia novo reajuste nos valores a partir da próxima terça-feira, 5. Além disso, nos finais de semana, motoristas e passageiros, que precisam utilizar o serviço e passam pela BA-099, Estrada do Coco, pagam valores ainda mais altos aos sábados, domingos e feriados.

Em 2017, a Agerba, Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia, responsável pela regulação e fiscalização do serviço, explicou que o“subsídio cruzado” está previsto no contrato assinado com a empresa e é praticado em diversas rodovias do Brasil.

Quanto ao fato do valor cobrado durante os finais de semana e feriados, período no qual o fluxo é alto, “banca” o que se arrecada nos dias úteis. Isso significa que, se não fosse cobrado tarifa maior nos finais de semana e feriados, os valores durante os “dias úteis” poderiam sera ainda mais altos.

Os usuários do sistema, não convencidos das justificativas, enviram reclamações para a nossa redação.

"Em plena pandemia chega a ser imoral. O valor já é um abuso e ainda querem aumentar com essa crise?, questiona o Cidadão Repórter.

Outra crítica enviada por mais um 'Cidadão Repórter' o serviço da CLN, está "aquém do preço cobrado”. Após Sauípe não há sinal nenhum de administração dessa concessionária. A gente só vê atenção até a Praia do Forte, garante o leitor.

Insatisfação também com a continuidade de duplicação da rodovia. É bom lembrar que a duplicação é prevista em contrato, e o trecho duplo só alcança a entrada de Praia do Forte, como diz mais um 'Cidadão Repórter'.

"Quem vai para Aracaju, por exemplo, fica desguanecido dos serviços. Assim que passa da Praia do Forte ficamos a ver navios", conclui.

De acordo com a Agerba, a Resolução n° 59 estabelece o reajuste 2,44%, correspondente a readequação tarifária anual, prevista no contrato de concessão. A mudança de valores foi readequada com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para cada categoria de veículo.

Nossa redação entrou em contato com a Concessionária Litoral Norte e até o fechamento desta matéria, não obtivemos resposta.

