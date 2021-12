Em operação, PRF recupera carro roubado e apreende 7 motocicletas

Sete motocicletas em situação irregular foram retiradas de circulação e um veículo roubado em Salvador foi recuperado nesta sexta-feira, 10, durante uma operação da Polícia Rodoviária Federal em Buerarema, a 335 km da capital baiana.

As ações foram realizadas na BR-101, pelo grupo de Policiamento Tático (GPT), para a redução de acidentes envolvendo motocicletas e contra o roubo e furto de veículos.

O automóvel, um Fiat/Punto, apresentava uma série de adulterações, incluindo as placas, que foram clonadas de veículo com características semelhantes.

Aos policiais, o proprietário do veículo apresentou um Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV) também com sinais de adulteração. Segundo ele, o carro foi adquirido através de negociação com um indivíduo em Itabuna. De acordo com registros no banco de dados, o veículo foi roubado em agosto de 2014.

O motorista, que é de Ilhéus, foi preso e irá responder pelos crimes de uso de documento falso e receptação. As motocicletas apreendias durante a operação ficarão retidas na PRF em Itabuna.

Motocicletas apreendidas estavam em situação irregular

adblock ativo