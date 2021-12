Em operação, Polícia Civil apreende 14 celulares em presídio de Juazeiro

A polícia apreendeu 14 aparelhos celulares em 27 celas do Conjunto Penal de Juazeiro (a 553 km de Salvador), nesta terça-feira, 30. O objetivo da ação, que aconteceu pela primeira vez este ano no município, foi localizar drogas, armas e aparelhos celulares.

Segundo a coordenadora da Coorpin, delegada Lígia Nunes, a fiscalização será rotineira. “Vamos continuar participando, juntamente, com a Polícia Militar e a direção do presídio para combater às práticas de homicídio e tráfico de drogas”, destacou, ressaltando a importância do impedimento da comunicação dos presos com criminosos que estão fora do sistema prisional.

14 aparelhos celulares foram apreendidos em 27 celas do raio B, do Conjunto Penal de Juazeiro

