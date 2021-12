Em madrugada do primeiro dia do ano, SSP registra quatro homicídios na Bahia

Quatro pessoas foram mortas em Salvador e em cidades vizinhas na madrugada desta sexta-feira, 1º. Além do bairro de Uruguai, na capital baiana, também foram registradas duas mortes em Vera Cruz e uma em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Os números são do boletim de ocorrências da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), referente ao primeiro dia do ano. As mortes aconteceram entre 3h e 6h.

Aparece ainda no boletim a morte de Antonio Carlos dos Santos, de 56 anos, referente à ocorrência registrada na rua direta do Capelão, Parque São Paulo, em Lauro de Freitas. Outro óbito registrado é de Jonas Pinheiro dos Santos, na praça de Barra do Gil, em Lauro de Freitas.

As outras duas vítimas tiveram a identidade ignorada pela SSP. O boletim contabiliza ainda duas ocorrências tentadas contra a vida, em Fazenda Coutos III e Massaranduba, ambos bairros de Salvador. Os casos serão investigados pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e delegacias territoriais.

