Em lançamento exclusivo, Doritos Heatwave chega á Bahia

Ninguém melhor que o povo baiano para receber uma novidade quente como esta. Doritos Heatwave chega à Bahia com exclusividade no inicio de outubro. Na versão de 86g, o lançamento conta com dois sabores: Barbecue (molho de churrasco) e Chipotle (pimenta seca). A estratégia de lançamento inova ao trazer um novo snack para fora do eixo Rio-São Paulo.

A marca Doritos se renova ao apresentar uma experiência ardente de dois sabores. Primeiro é possivel sentir o saboroso Barbecue ou Chipotle, mas é durante a degustação que as coisas começam a esquentar, uma inusitada sensação de pimenta inunda o paladar, seguida de uma onda de calor.

A campanha conta com grande divulgação nas plataformas digitais e peças de mobiliario urbano que serão espalhadas por Salvador, convidando o público para experimentar o novo Doritos Heatwave.

