Em greve há dois meses, professores da Uefs fazem ato no CAB

Os professores da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) realizam um ato público em frente à Secretaria de Educação do Estado (SEC), no Centro Administrativo (CAB), na manhã desta quarta-feira, 15. A manifestação foi aprovada em assembleia nesta terça, 14, como indicado pelo Fórum das Associações dos Docentes (Adufs).

O diretor da Adufs, Elson Moura, informou ao Portal A TARDE que o objetivo da reunião desta quarta, que ocorre na SEC, é ouvir o governo e questionar a resposta para cada proposta que foi apresentada no dia 6 de julho pela associação.

"Nossa greve é resumida em duas bandeiras: a da defesa da universidade pública e a valorização do trabalho do professor. Nesta pauta, temos pontos cruciais como a questão do orçamento, que vem sendo reduzida nas universidades, e os direitos trabalhistas", disse.

Os professores da Uefs estão em greve há dois meses. Eles reivindicam a destinação de, no mínimo, 7% da Receita Liquida de Impostos (RLI) para as universidades; revogação da lei 7176/97; ampliação do quadro de vagas e desvinculação das classes, respeito aos direitos trabalhistas dos docentes e aumento nos incentivos do Estatuto do Magistério Superior.

Assembleia

Durante a assembleia desta terça, o comando de greve informou aos professores sobre a reunião realizada com o governo no último dia 9. Foi destacado como conquista o compromisso feito pelos representantes das secretarias da Administração (Saeb) e da SEC de encaminhar, em até 90 dias, os processos de promoção e de mudança de regime de trabalho que estão parados.

adblock ativo