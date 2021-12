Em emergência, Santo Amaro já tem cerca de mil desalojados

No final da tarde deste sábado, 11, após a forte chuva que causou o transbordamento do Rio Subaé, a prefeitura de Santo Amaro da Purificação (a 83 km de Salvador) decretou estado de emergência no município. Números iniciais indicam que cerca de mil pessoas estão desalojadas na cidade do Recôncavo baiano.



De acordo com o chefe de gabinete da prefeitura Hilton Mário, várias equipes estão mobilizadas e o governo do estado já está enviando mantimentos e produtos como colchões e cobertores para as pessoas que tiveram que deixar suas casas. "Ainda não temos números exatos mas, creio que são de 600 a mil pessoas desalojadas até o momento".

Segundo Hilton, essas famílias estão alojadas na Escola Stella Muti, no centro da cidade, onde recebem cobertores e alimentos. O chefe de gabinete disse ainda que existem muitas áreas de risco, como a localidade de Ideal, onde mais de 150 casas foram desocupadas com receio de desabamento. "E outras localidades como Derba e Trapiche de Baixo, onde equipes ainda trabalham para dimensionar riscos e estragos".

Uma encosta no bairro da Catolândia corre risco de desabamento. "Esse é o bairro mais populoso do município, oriundo de invasão e que fica no alto", disse Hilton ao informar que dois caminhões de sucção da Embasa retiram água das casas inundadas pela chuva e a água do rio.

A pretensão, segundo o chefe de gabinete, é que as equipes trabalhem ao longo da noite deste sábado a fim de atender a população.



