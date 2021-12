Um dia após a apreensão de 400 mil maços de cigarros ilegais em Vitória da Conquista, no Sudoeste baiano, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu mais uma carga nesta quarta-feira, 9, com outros 400 mil maços. No balanço dos dois dias, foram 16 milhões de unidades de cigarro apreendidas, das marcas Broadway e Record, ambas de origem estrangeira e importação proibida.

A apreensão desta quarta foi realizada por volta das 5h, durante a abordagem a um caminhão no km 21 do Anel Rodoviário da BR-116. Após verificação, os agentes constaram que a carga continha pacotes de cigarros contrabandeados.

De acordo com a PRF, a carga contrabandeada estava sendo transportada em um caminhão que foi abordado pelos agentes federais. O apreensão ocorreu no Km 21 do Anel Rodoviário da BR 116, após uma denúncia anônima recebida pelo telefone de emergência da PRF.

O caminhão transportava oito milhões de unidades de cigarro, que foram apreendidos. A carga e o veículo foram encaminhados para a Polícia Federal.

Da Redação Em dois dias, 16 milhões de cigarros ilegais são apreendidos em Conquista

