Em continuidade de megaoperação, polícia apreende 119 quilos de cocaína

Foram apreendidos na manhã desta quinta-feira, 30, por policiais baianos e paulistas, 119 quilos de cocaína. A droga foi encontrada na residência de Wagner José dos Santos, o "Dinda" na cidade de Ibiúna em São Paulo durante as deligências continuadas da megaoperação "Dark West". O acusado foi preso na última quarta, 29, durante a operação que capturou outros 26 suspeitos.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP), Wagner é apontado como lider de quadrilha que praticava tráfico de drogas, homicídios e roubos nas regiões do Oeste e da Chapada, na Bahia. Ele é suspeito de enviar drogas, armas e, além disso, dava a voz de comando para as atividades ilícitas.

Na casa a polícia apreendeu 119 kg de cocaína, 40 kg de substâncias químicas utilizadas para misturas, bloqueador de sinal, balanças, cadernos com anotações do tráfico, uma carabina calibre 22, um revólver calibre 44 e munições de diversos calibres.

