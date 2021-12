Em caso raro, jumenta dá à luz gêmeos em Conquista

Severino Bezerra da Silva é um homem de sorte. Morador do Loteamento Terras do Remanso, em Vitória da Conquista, e conhecido como "Pernambucano da carroça" por conta do seu trabalho de carroceiro, ele é dono da jumenta Chica, que no último dia 7 deu à luz filhotes gêmeos.

O nascimento chamou atenção por ser um fato raro, com 2% de chances de acontecer e equivalente a uma mulher ser mãe de sêxtuplos. "Eu sabia que a jumenta tava buchuda, mas nunca teve uma barriga deste jeito. Imaginava que seria um filhote grande ou dois de uma vez", explica seu Severino.

Assim que viu os bebês, seu Severino tratou de batizá-los como Calunga e Boneco, nomes que lhe remetem à infância em Recife. Esta foi a quarta vez que Chica teve filhotes. Agora, os três estão à venda, mas só serão levados juntos. "Não podemos separar a família, porque os bichinhos vão sofrer. Se a gente separar da mãe, eles ficam raquíticos", explica seu Severino. O preço do trio é R$ 10 mil.

