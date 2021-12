Em 6 anos, percentual de baianos com internet cresceu 188%

A Bahia está mais conectada do que há seis anos. De 2005 a 2011, o percentual de baianos com acesso à internet cresceu 188%. Já os que possuem telefones celulares aumentaram 199%, é o que mostram os resultados do suplemento "Acesso à internet e Posse de Telefone Móvel Celular para Uso Pessoal" da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 2011, divulgados nesta quinta-feira, 16, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em 2005, 12,9% dos baianos tinham acesso à internet. Já em 2011, o percentual subiu para 37,7%. O crescimento seguiu o aumento de PCs nas residências. De 2005 a 2011, o percentual de domicílios com computadores conectados à internet passou de 5,8% para 24.8%, um aumento de 327%. O percentual de baianos que possuem telefone ceular teve um crescimento de 120,9%, subindo de 36.4% para 80.4%.

O suplemento do PNAD também apontou o percentual de uso da internet segundo a rede de ensino dos estudantes baianos. Na rede pública de ensino, 76,6% dos estudantes se conectam à web. Na particular, em todo o Estado, o percentual sobe para 94,8%.

Região Metropolitana de Salvador - A RMS também apresentou crescimento no percentual de acesso à internet. Em 2005, 26,3% da população estava conectada à web. Seis anos depois, em 2011, o percentual passou para 58%, um aumento de 120,5%. Já a porcentagem de pessoas com telefone celular para uso pessoal passou de 44,6%, em 2005, para 81,2%, em 2011, um crescimento de 82%.

