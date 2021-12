Elevador Lacerda ganha nova iluminação em alusão ao Setembro Amarelo

Em alusão ao 'Setembro Amarelo', campanha que tem como objetivo promover a conscientização a respeito da realidade do suicídio no Brasil e no mundo, a iluminação no Elevador Lacerda será amarelada até o o dia 26 de Setembro.

De acordo com dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), cerca de 800 mil pessoas falecem todos os anos por suicídio, que é a segunda principal causa de morte entre jovens no mundo.

Combate ao Suicídio

Buscando previnir suicídios, o Centro de Valorização da Vida (CVV) realiza ações de apoio emocional, atendendo de forma gratuita e voluntária todas as pessoas que querem e precisam conversar. O atendimento é feito pelo telefone 188, sob total sigilo.

