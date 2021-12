Elevador Lacerda e planos inclinados irão funcionar gratuitamente no Carnaval

Com diversas atrações durante o Carnaval no Centro Histórico de Salvador, o Elevador Lacerda e os planos inclinados funcionarão gratuitamente durante a festa de Momo, entre os dias 20 e 25 de fevereiro. A medida busca garantir a mobilidade dos foliões que vão transitar entre a Cidade Alta e a Cidade Baixa no período.

O esquema especial de operação dos ascensores já acontece há alguns anos. De acordo com a Secretaria Municipal de Comunicação, durante o Carnaval do ano passado, foram transportadas cerca de 240 mil pessoas nos equipamentos.

O Elevador Lacerda funcionará de forma gratuita a partir de 6h do dia 20 até as 23h do dia 25 de fevereiro. Além de ligar as cidades Alta e Baixa, o modal leva os foliões diretamente para o Circuito Batatinha (Pelourinho). Nesta região também há parada de ônibus que fazem a linha Aeroporto/Praça da Sé e Imbuí/Praça da Sé.

O Plano Inclinado Liberdade-Calçada também será gratuito nesses seis dias, das 7h às 22h. Já o Plano Inclinado Gonçalves funcionará nos dias 20 e 21, das 7h às 18h30, e no dia a 22, das 7h às 13h. O Pilar, por sua vez, irá operar apenas nos dias 20 e 21, das 7h às 18h, retomando suas atividades na Quarta de Cinzas, às 12h.

