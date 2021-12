Eleitores são convocados para nova fase da biometria a partir desta segunda

Começou nesta segunda-feira, 13, a nova fase do recadastramento biométrico na Bahia. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-BA), cerca de 3 milhões de eleitores de 281 municípios baianos serão convocados para realizarem o procedimento.

A revisão extraordinária deve ser concluída em todos os municípios participantes antes das Eleições Municipais de 2020.

Atualmente, o índice geral de eleitores com identificação biométrica na Bahia é de 73,30%, o que representa mais de sete milhões de eleitores com as digitais cadastradas.

Agendamento

A nova fase da biometria no estado tem como prioridade o agendamento, por meio de site e telefone. A abertura do serviço ocorreu dia 6 de maio. Apenas no primeiro dia de ativação do serviço, mais de 6 mil horários foram marcados.

Para agendar, o interessado deve informar CPF, nome completo e data de nascimento. Entre os dados opcionais estão o número do título de eleitor e nome completo do pai e da mãe.

Para o atendimento com hora marcada, o eleitor deverá acessar o endereço eletrônico do TRE-BA ou ligar para Central de Atendimento (71) 3373-7223.

