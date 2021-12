Eleitores podem realizar agendamento através de telefone 0800

Os eleitores baianos podem realizar o serviço de agendamento da Justiça Eleitoral por meio de telefone 0800, sem cobrança de tarifas ao cidadão. A função começou a funcionar neste segunda-feira, 27.

De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), com a inclusão do telefone, a nova fase do agendamento para cadastramento biométrico pode ser realizado pelo 0800 071 6505, além do site.

