Eleições da OAB-BA já tem movimentos alinhados

Pauta importante para a justiça baiana, as eleições da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-BA) para o estado acontecerão em novembro deste ano. Dentre as opções de candidatura, está o movimento Renova OAB, que realizará em Salvador, na segunda-feira, 27, às 19h30, um encontro para debater as propostas do pleito.

Lançado no início deste ano, o movimento é formado por advogados e advogadas e lança como pré-candidato o doutor em Direito Penal e professor da Universidade Federal da Bahia (UFBA), Gamil Föpel. A chapa defende propostas como a defesa das prerrogativas dos advogados, revisão da tabela de honorários e a transformação da Escola Superior de Advocacia em modelo de educação profissional.

O encontro, que acontece pela terceira vez na capital baiana, ocorrerá no edifício Lena Empresarial, na avenida Magalhães Neto. O Renova OAB também já esteve em algumas cidades do interior do estado como Feira de Santana, Vitória da Conquista, Brumado, Paulo Afonso, Juazeiro, Barreiras, Serrinha e Lauro de Freitas.

adblock ativo