Elba Ramalho afirma que vai processar quem fez festa para 700 pessoas em sua casa em Trancoso

A cantora Elba Ramalho, 69, diz que vai processar as pessoas para quem alugou sua propriedade após a polícia interromper uma festa com cerca de 700 convidados na casa que tem há mais de 20 anos em Trancoso, no município de Porto Seguro, no sul baiano.

Ao jornal Folha de S. Paulo, a artista explicou que está hospedada no Club Med de Trancoso e não sabia da festa. Elba afirma que ficou chateada de ter sido associada ao festejo, que contraria liminar estadual proibindo comemorações no fim do ano em Porto Seguro,

"Estou exigindo agora que as pessoas que estão lá na casa façam vídeo e assumam a responsabilidade. Vou processar por danos morais porque estou sendo, vamos dizer assim, entrei no olho do furacão por conta deles. Estive na casa dois dias, fui levar máscara pros funcionários, cheguei a falar com um deles, por favor, 'vocês não podem fazer eventos'", diz Elba. ​

