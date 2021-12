"Ela me traiu", diz homem que matou mulher a facadas na BA

André Conceição dos Santos, de 29 anos, foi preso seis horas depois de assassinar a facadas a companheira Ivanilda da Silva, 22, no município de Cardeal da Silva. A informação foi divulgada nesta quarta-feira, 19, pela Polícia Civil.

O crime aconteceu durante a madrugada de terça, 18, na residência do casal, e André foi capturado na cidade vizinha de Entre Rios.

De acordo com a polícia, uma irmã da vítima comunicou o crime à 2ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), em Alagoinhas, cujos investigadores, com o apoio da Polícia Militar, localizaram e prenderam André.

Interrogado pelo titular da Delegacia Territorial de Cardeal da Silva (DT), delegado Pedro Augusto Mauro, ele disse que matou Ivanilda porque ela havia o traído com outro homem.

André foi autuado em flagrante por homicídio e conduzido à carceragem da 2ª Coorpin/Alagoinhas, onde está custodiado à disposição da Justiça.

adblock ativo