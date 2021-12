Educadora baiana Iracy Picanço morre aos 80 anos

A educadora baiana Iracy Picanço, de 80 anos, morreu na madrugada deste sábado, 30, em Salvador. Ela era professora emérita da Universidade Federal da Bahia (Ufba).

O sepultamento será neste domingo, 31, às 11 h, no cemitério Jardim da Saudade, localizado no bairro de Brotas. O velório será na capela C. Natural de Salvador, Iracy era mãe dos engenheiros João Roberto Picanço, Marco Antônio Picanço e da socióloga Felícia Picanço.

Durante sua trajetória, Iracy Picanço atuou como professora primaria, dando aulas de português, matemática, geografia e história nas escolas Abrigo dos Filhos do Povo (filantrópica) e Antônio Bahia (rede pública Estadual da Bahia). No período da ditadura militar, ela foi afastada, mas foi reintegrada pela anistia conquistada no País.

De 1996 a 2000, Iracy Picanço foi diretora da Faculdade de Educação da Ufba e, entre janeiro de 2008 e 2009, quando se aposentou, foi vice-diretora da mesma faculdade.

