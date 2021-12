Editorial: Segurança como valor maior

Colidiram frontalmente, em nota destoante de um Carnaval de raros conflitos, como tem sido tradição, o deputado federal e cantor Anderson Machado de Jesus, conhecido popularmente como Igor Kannário, e a briosa corporação da Polícia Militar da Bahia. Partiu do artista a afetação de afrontar os policiais, acusados, do alto de um trio elétrico, de “abuso de poder e autoridade”: acresce o fato de o controvertido parlamentar ter sido atendido no clamor por vaias à tropa, cujo dever cumpria ao conter excessos.

Exaltado, o detentor do nobre galardão ‘príncipe do gueto’, insistiu em diatribes, ao atribuir, por antecipação, à Polícia Militar o delírio de possível execução, afirmando: “Se acontecer alguma coisa comigo, quem mandou me matar foi alguém da PM”.

O Comando da Polícia Militar não se absteve em contraditar, de pronto, e sem hesitação, as aleivosias, ao emitir nota oficial, considerando comprometida a “honra da instituição” e dos “policiais empenhados na defesa da sociedade baiana”. Já o secretário da Segurança Pública, Maurício Barbosa, veio a público externar sua indignação, uma vez hierarquizado o valor maior da lei, para garantir o Carnaval pacífico, como é referência na PM, ao controlar os primeiros sinais de bagunça ou briga.

Na sequência de linha do tempo de rejeição à intempestiva ação do agitado carnavalesco, o governador Rui Costa acionou a Procuradoria Geral do Estado (PGE) para adotar medidas legais cabíveis diante das desafinadas declarações do cantor. Reagiram firmes as nossas autoridades de segurança e do Executivo, no sentido de repelir a incitação ao confronto, proposta sem noção do parlamentar, querido pelo povo humilde, ao qual costuma referir-se ‘favela’, merecedora de compatível respeito.

Não se pode aceitar uma atitude de irresponsabilidade tão gigantesca quanto a festa da qual é um dos principais protagonistas o afamado ‘príncipe’, do qual se esperam projetos sociais de acolhimento a quem precisa, em vez de insuflar a multidão contra quem a protege.

