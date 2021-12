Edital para construção de aeroporto em Bom Jesus da Lapa é publicado

Um aviso de licitação para a implantação de um novo aeroporto em Bom Jesus da Lapa (a 817 km de Salvador) foi publicado nesta terça-feira, 8, no Diário Oficial do Estado (DOE). A assinatura do edital para a construção do equipamento aeroviário ocorreu nesta segunda-feira, 7, na Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra), em Salvador. O dia 11 de novembro é a data prevista para abertura dos envelopes com as propostas.

Com investimento de cerca de R$ 20 milhões, o aeroporto estará localizado em uma área patrimonial de 4,5 milhões de metros quadrados e deverá suprir a demanda do atual aeródromo, que não tem a possibilidade de receber voos comerciais. Desse modo, o novo equipamento vai possibilitar a operação com as aeronaves da aviação regular. A pista para pousos e decolagens terá aproximadamente 1.550 metros de comprimento por 30 metros de largura.

“Recentemente, tivemos a inauguração do aeroporto Glauber Rocha, em Vitória da Conquista. Agora, a publicação da licitação para construção de um novo equipamento em Bom Jesus da Lapa. Isso mostra o trabalho realizado pelo governo do Estado para desenvolver a aviação regional baiana”, aponta Marcus Cavalcanti, titular da Seinfra.

Localizada na região do Velho Chico, Bom Jesus da Lapa é conhecida pelo turismo religioso e pelos parques solares. Cerca de 600 mil romeiros são recebidos na cidade durante a festa de Bom Jesus, entre julho e agosto. Além disso, o município possui oito empreendimentos em operação comercial para geração de energia elétrica por meio de fonte fotovoltaica.

