Edital de concurso da PM e dos Bombeiros será lançado nesta 4ª

Será lançado nesta quarta-feira, 16, no Diário Oficial do Estado (DOE), o edital de abertura de inscrições para o novo concurso público na área de segurança do Estado. Ao todo, serão 1.250 vagas, sendo mil para soldado da Polícia Militar da Bahia e 250 para o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, com ingresso em 2020.

De acordo com informações da Secretaria da Administração do Estado da Bahia (Saeb), além das 1.250 vagas já distribuídas, outras 1.250 vagas serão providas pela convocação, no ano de 2021, entre os candidatos classificados, totalizando 2,5 mil oportunidades. O certame tem validade de um ano e as convocações serão de acordo com a necessidade da administração pública.

As inscrições poderão ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio do site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC). O prazo será iniciado a partir das 9h do dia 21 de outubro, seguindo até as 23h59 do dia 19 de novembro. A inscrição tem uma taxa no valor de R$ 70 e o pagamento deve ser feito no boleto bancário, até o dia 20 de novembro.

Ao realizar a inscrição, o candidato deverá optar por uma das vagas ofertadas, de acordo com o cargo a ser ocupado, região de classificação – município/sede, sexo e se concorrerá às cotas. As vagas para 2020 serão distribuídas entre as regiões de Salvador, Alagoinhas, Barreiras, Feira de Santana, Ilhéus, Itaberaba, Itabuna, Jequié, Juazeiro, Paulo Afonso, Porto Seguro, Teixeira de Freitas, Vitória da Conquista e Santo Antônio de Jesus.

Para concorrer aos cargos, é necessário certificado de conclusão do Ensino Médio ou formação técnica profissionalizante de nível médio, expedidos por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

O certame é composto por duas etapas: uma com provas objetivas de conhecimentos gerais e específicos, e outra com uma prova discursiva. Ambas têm caráter eliminatório e classificatório. As provas serão aplicadas em janeiro de 2020, em Salvador, Feira de Santana, Juazeiro, Ilhéus, Vitória da Conquista, Barreiras e Itaberaba, à escolha do candidato. Candidatos que necessitarem de condições especiais para realização das provas, como lactantes, devem observar as regras previstas em edital.

