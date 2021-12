Edital da primeira etapa do Baixio de Irecê será lançado dia

Iniciado há 13 anos, o Projeto Baixio de Irecê vai começar a ser implementado sexta-feira, 10 de maio, na cidade, com o lançamento do Edital de licitação para o uso da área e o termo de compromisso com o Banco do Nordeste, para o financiamento.

"Os agricultores se cadastram e o banco financia 80%. Os 20% dizem respeito a parcela da infraestrutura de irrigação da Codevasf", explicou Elmo Vaz, presidente da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), em visita ao grupo A TARDE nesta terça-feira, 30.

O início da primeira etapa abrange uma área de 4.300 hectares e deve gerar 5 mil empregos diretos na região. Até o final do projeto, a previsão é de que o baixio tenha 50 mil hectares irrigáveis, tornando-se uma das áreas mais irrigadas da América Latina.



Após a licitação, o terreno precisará ainda passar pela supressão vegetal e pela correção do solo para torná-lo menos ácido, melhorando a absorção dos fertilizantes.

A previsão é de que os menores lotes, de seis hectares, comecem a produzir em seis meses. Os de 15 e 40 hectares podem levar de 6 meses a 1 ano para ter produção.

O projeto foi apresentado na oitava reunião do Comitê Estadual para Ações de Convivência com o Semiárido, que aconteceu em Irecê nesta segunda-feira, 29.

Onde

Localizado na região do vale no médio São Francisco, a cerca de 500 quilômetros de Salvador, envolve os municipios de Itaguaçu da Bahia, Xique-Xique e Sento Sé. O Projeto Baixio de Irecê está situado ao norte da Região do Médio São Francisco, no Estado da Bahia.

Sua área abarca parcialmente os municípios de Xique-Xique, Itaguaçu da Bahia e Sento Sé. O acesso à área do projeto dá-se principalmente através da Rodovia BA-052, que liga Xique-Xique a Feira de Santana, interligando-se então à malha viária nacional.

Corredor multimodal

Elmo Vaz também falou sobre o corredor de transporte multimodal, que está em planejamento. "Estamos tentando viabilizar a hidrovia do São Francisco, que etaria ligado a ferrovias e rodovias nas marges do rio, reduzindo os custos de transporte", disse Vaz.

O projeto chegaria até Bom Jesus da Lapa, onde passará à Ferrovia Oeste-Leste. O corredor de transporte vai favorecer o escoamento dos insumos em diversas cidades, como Juazeiro, na Bahia, e Petrolina, em Pernambuco. O projeto ainda está em fase de ajustes para começar a ser implementado.

