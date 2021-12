Edital abre estudo ambiental para obra da ponte

Está aberto o processo para a elaboração do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto Ambiental (Rima) necessário para a implantação da ponte entre Salvador e Itaparica. O objetivo desta etapa é determinar ações que não causem prejuízos ambientais, como a destruição da fauna nativa ou poluição da Baía de Todos-os-Santos.

De acordo com o secretário estadual de Planejamento, José Sérgio Gabrielli, a publicação do edital para a elaboração dos estudos ambientais é o terceiro passo importante para concretizar a construção da ponte.

"Depois dos serviços de sondagem de mar e terra e do projeto de engenharia, esse é um dos passos mais importantes. Os estudos de impactos ambientais são requisitos indispensáveis para dar início à obra", afirmou.

Podem participar da concorrência para elaborar o EIA-Rima empresas de qualquer parte do País. O processo deve ser finalizado em cerca de dez meses. Os estudos têm um custo previsto de R$ 8 milhões, que pode ser reduzido durante o processo de licitação.

O cronograma estabelece cinco meses para a elaboração do EIA-Rima e mais cinco para a análise que vai determinar a aprovação dos estudos. Essa última etapa fica sob responsabilidade do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema).

Critérios - Segundo Gabrielli, os estudos deverão contemplar, além dos impactos da ponte na Baía de Todos-os-Santos, as obras de duplicação da BR-001 na Ilha de Itaparica, incluindo a Ponte do Funil.

O edital prevê, também, a realização de, pelo menos, três audiências públicas e de suporte em revisões dos estudos, que ficarão a cargo da empresa contratada.

O secretário de Planejamento afirmou que, dentre os critérios para a escolha da empresa, está a participação em estudos de impactos ambientais de obras como pontes rodoviárias, rodovias, baías, estuários e empreendimentos imobiliários.

De acordo com o secretário do Meio Ambiente, Eugênio Spengler, o estudo a ser elaborado tem um alto grau de complexidade. "Será dado destaque a itens como estudo dos solos, qualidade da água e dos sedimentos, fauna e flora terrestre e aquática, além de dinâmica populacional, infraestrutura, tráfego de veículos, cultura, turismo e dinâmica de serviços", enumerou.

Impactos - Para o arquiteto e professor da Universidade Federal da Bahia (Ufba) Paulo Ormindo, houve uma inversão na ordem das primeiras medidas para a construção da ponte Salvador - Itaparica.

Segundo ele, o plano para avaliar os impactos ambientais gerados pela obra deveria ter sido o primeiro passo. "O estudo ambiental deve ser preliminar. Teria que ser feito antes de qualquer outra decisão acerca da construção da ponte", disse.

Para Ormindo, deveriam ser levadas em conta alternativas sustentáveis para a ponte, como a construção de uma rodovia periférica que ligasse os dois municípios. "Há outras formas de ligar Salvador a Itaparica que gerariam impactos ambientais menores e teriam um custo menor. Era preciso avaliar outras soluções", defende Paulo Ormindo.

Já a arquiteta e urbanista Ana Stella Montenegro afirma que o estudo deverá se basear não somente nos impactos causados à baía durante as obras para construir a ponte.

Segundo ela devem ser consideradas as alterações para a região que vão surgir após um possível aumento do tráfego Salvador - Itaparica. "Já enfrentamos a falta de ordenamento do uso e da ocupação do solo daquelas localidades. Após o empreendimento, é possível que isso saia totalmente do controle, o que irá afetar de forma violenta o ecossistema", acrescenta Ana Stella Montenegro.

