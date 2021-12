Edição comemorativa de A TARDE é disponibilizada em PDF; confira

Em comemoração aos 107 anos do Grupo A TARDE, celebrado nesta terça-feira, 15 de outubro, foi disponibilizada ao público, a edição de nº 36.703 do Jornal A TARDE. A edição especial traz novidades em sua arte e diagramação.

Os leitores podem conferir a nova roupagem especial do impresso através do link Edição A TARDE, e conferir o PDF do Jornal.

