Economista vítima da ditadura militar é ouvido na Bahia

O economista José Carlos Zanetti, que foi preso político na ditadura militar, vai depor na Comissão Estadual da Verdade - Bahia (CEV-BA), na próxima segunda-feira, 14, às 14h, em audiência aberta ao público, realizada na sede do órgão, na Avenida Sete de Setembro, 1330, anexo ao Palácio da Aclamação, no Campo Grande.

O paranaense José Carlos Zanetti, militante da Ação Popular (AP), chegou à Bahia em 1970, para escapar da repressão. Foi preso na estrada no dia 5 de maio de 1971, quando vinha de Feira de Santana trazendo material para uma reunião em Cabuçu, no Recôncavo Baiano.

Zanetti ficou preso durante dois anos e meio. Primeiro, foi levado para o Forte do Barbalho, onde permaneceu três meses numa solitária, e depois para o Quartel dos Fuzileiros Navais, em Salvador, onde ficou mais cinco meses, também numa solitária. Depois foi julgado e condenado a três anos de reclusão e teve os direitos políticos cassados por dez anos. Ficou preso na Galeria F da Penitenciária Lemos Brito. Atualmente José Carlos é assessor de Projetos da Coordenadoria Ecumênica de Serviço (CESE).

A CEV-BA, criada em dezembro de 2012, por meio do Decreto Estadual 14.227, já ouviu 43 pessoas vítimas do regime militar, em Salvador e Feira de Santana, e recebeu cerca de 600 documentos que comprovam violações aos direitos humanos.

Vinculada ao gabinete do governador, a Comissão Estadual da Verdade - Bahia tem o objetivo de apurar e esclarecer violações aos direitos humanos cometidas por agentes públicos entre os anos de 1946 e 1988, principalmente as violações ocorridas durante a ditadura militar, de 1964 a 1985. A CEV-BA tem dois anos para apresentar um relatório que permita à sociedade baiana conhecer detalhes dos casos de opressão e violação aos direitos humanos ocorridos na Bahia ou com baianos fora do estado.

Coordenada pelo advogado Jackson Azevedo, a CEV-BA é formada ainda pelo sociólogo Joviniano Neto, a professora Amabília Almeida, os jornalistas Walter Pinheiro e Carlos Navarro, a pró-reitora da Universidade Federal da Bahia (Ufba), Dulce Aquino, e a advogada Vera Leonelli.

Jackson Azevedo informa que os interessados em prestar depoimento ou entregar documentos devem procurar a sede da CEV-BA, pelos telefones (71) 3117-6193/6196 ou pelo e-mail comissao.verdade@cev.ba.gov.br.

adblock ativo