"É um reconhecimento do Papa para o Brasil", diz Dom Sérgio sobre nomeação

O Para Francisco nomeou este mês o arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, cardeal Dom Sérgio da Rocha, como membro da Congregação para os Bispos. Segundo o cardeal, é significativa a importância dessa nomeação para a Arquidiocese de Salvador, pois a cúria romana é formada por organismos que colaboram com o Papa no desenvolvimento da igreja.

A congregação para os bispos é um dos principais organismos da cúria romana que cuida da criação das dioceses, nomeação de bispos e encontros de novos bispos. "Ao ser chamado para participar, vou colaborar para nomear os bispos. Convidar um brasileiro para esta congregação é um reconhecimento importante do Papa Francisco para o Brasil, pois não é normal que se chame um bispo de tão longe", comentou em entrevista nesta terça-feira, 30, para o programa 'Isso é Bahia', na rádio A TARDE FM.

Pandemia

Por conta da pandemia do coronavírus, que ainda está crescendo no Brasil, o cardeal pontuou que está acolhendo o máximo possível as normas estabelecidas para prevenção da doença. "A igreja se sente corresponsável para poder preservar a vida e saúde do povo, essa é nossa missão também".

Contudo, Dom Sérgio da Rocha destaca que a igreja também procura oferecer assistência pastoral e religiosa ao povo. "Não podemos esquecer da importância da saúde emocional e espiritual".

Com isso, horários de celebrações da igreja, que normalmente não podem ser alterados, foram modificados para atender as restrições de distanciamento social e o toque de recolher adotado em todo estado da Bahia, entre 18h e 5h.

